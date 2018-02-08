Астронавт: США потеряют лидерство в космосе из-за отказа от МКС

Сегодня, 15:32

Американский астронавт Марк Келли прогнозирует, что США потеряют лидерство в космосе. Если прекратится финансирование Международной Космической станции (МКС), то лидерами в космосе могут стать Россия и Китай.

Марк Келли, космонавт из США, предупреждает, что в случае прекращения финансирования МКС главными в космосе станут Россия и Китай, а США утратят свою главенствующую роль и не успеют вовремя начать другие проекты, которые ликвидируют и без того плохое положение Америки.

Космонавт рассказал, что США в последнее время вообще отказываются от лидерства во многих жизненных сферах, не только в космической. США больше не играют главную роль в изменении климата и вопросах торговли. Известно, что другие страны получают гораздо больше возможностей, чем это делают Штаты, так как просто экономят ресурсы и деньги. И возможно, они смогут заполнить дыру, открывшуюся после ухода государства на второй план.

Марк Келли подчеркивает, что они считают Россию и Китай серьезными соперниками в борьбе за первенство в мире. Эти две страны могут получить огромные экономические и политические выгоды от лидерства в космосе, а также способность изменить направления в изучении космоса так, что это будет противоречить американским устоявшимся ценностям и традициям.

Как сообщалось ранее, Соединенные Штаты Америки хотят остановить финансовую поддержку МКС с 2025 года. Эксперименты будут прекращены, а космические модули затоплены.