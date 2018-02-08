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Убивший динозавров астероид заставил Землю «трещать по швам»

Сегодня, 13:45

Убивший динозавров крупный астероид заставил Землю, в буквальном смысле слова, «трещать по швам». Он упал на планету около 65,5 млн лет тому назад.

Учёные США нашли подтверждения тому, что у уровня вулканической активности произошло резкое повышение именно после этого. Астероид упал в океан рядом с берегами нынешней Мексики.

На месте его падения на океаническом дне образовалась 300-километровая воронка. Сразу после этого произошла мощнейшая серия вулканических извержений в тех местах, где стыковались тектонические плиты на дне древних океанов. То есть Земля «затрещала» по своим швам.

Специалисты сообщают, что резкое вымирание динозавров произошло именно в этот период. Они не утверждают, что единственной причиной для этого было падение огромного астероида. В то же время, данный катаклизм, безусловно, повлиял на данный процесс.

Некоторые учёные поясняют это тем, что на Земле приблизительно раз в 20 или 30 миллионов лет происходят массовые излияния магм, поднимающихся к поверхности планеты. Тогда этот процесс совпал со временем падения астероида и усилил негативный эффект от этого.

Наиболее пострадали территории, находящиеся вблизи Тихого и Индийского океанов. Там вымирание флоры и фауны, вследствие глобальных выбросов серы, было наиболее масштабным.


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