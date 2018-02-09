Ученые: Лета не будет из-за Ледникового периода

Сегодня, 06:30

Американские ученые провели исследования, которые шокировали общество. По результатам теоретики полагают, что Солнце переходит к процессу затухания, а лета не будет из-за Ледникового периода.

Группа ученых Калифорнийского университета обнародовала выводы исследований. Согласно данным, летний период 2018 года будет холодным периодом. Причины этого явления специалисты видят в активизации процесса затухания Солнца и «охлаждении» планеты Земля в среднем на 0,5-2°C.

Ученые выдвигают гипотезу о том, что спустя 30 лет солнечная активность станет менее заметной и звезда будет «умирать». В силу открытия остается вопрос борьбы с глобальным потеплением, которое продолжает укреплять свои позиции, несмотря на процессы охлаждения Земли.