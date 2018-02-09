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Учёные: "Любимчики" опасны при достижении общих целей

Сегодня, 00:15

Группа американских учёных из Джорджтаунского университета в США заявляет, что "любимчики" на работе опасны при достижении общих целей компании.

Исследователи считают, что так называемый фаворитизм является весьма негативным фактором. Любимчики являются раздражителями для других сотрудников компаний. Несмотря на все их личные достижения и успехи, в целом для предприятий это является убытком. Отмечается, что руководители крупных компаний приветствуют идею фаворитизма. Данные опроса показали, что 84% топ-менеджеров всегда находят своих любимчиков среди сотрудников. Зачастую такие отношения приводят к серьёзным повышениям на работе.

По мнению исследователей, именно любимцы являются основным демотивирующим фактором для работу других сотрудников, что негативно сказывается на общих целях и результатах компаний.


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