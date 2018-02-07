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Раки-мутанты восхитили феминисток

Вчера, 21:27

Самки мраморных раков восхитили лидеров феминисток. Они заговорили о них, как о своих идеалах, так как мутанты этого вида достойны восхищения и могут стать настоящей иконой феминизма.

 По словам немецкого исследователя Фрэнка Лико, самки мраморного рака могут прекрасно жить без мужского присутствия. Также они способны даже размножаться без спариваний. Для этого представители Procambarus virginalis пользуются способностью партеногенеза. Одна из представительниц феминистического движения сообщила в социальной сети, что испытывает уважение к ракам-мутантам лишь по одному признаку – они обходятся в своей жизни без мужчин.

Она назвала представителей сильного пола настоящим мусором. Тематика раков-мутантов очень распространилась по социальным сетям среди феминисток. Они назвали этих особей настоящей иконой движения феминизма во всем мире.


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