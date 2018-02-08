Учёные: Возможность вымирания человечества из-за супервулкана является мифом

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Учёные полагают, что возможность вымирания человечества из-за последствий извержения супервулкана Тоба является не более, чем мифом. Оно произошло около 74 тысяч лет тому назад.

К подобному выводу пришли исследователи, работающие в университете Аризоны. Данные своих разработок они привели в тексте официального пресс-релиза.

Ранее существовала гипотеза, что Тоба, начавший извергаться на Суматре, привёл не только к появлению кислотных дождей и активному выбросу серы в атмосферу, но также и к резкому похолоданию. Якобы это привело к тому, что Восточная Африка полностью утратила свою растительность. Деятельность вулкана была заметна также в Индии, Китае, Юго-Восточной Азии и на территориях Северной Америки.

Специалисты считают, следствием вулканического извержения столь крупного масштаба стало сокращение людей, населяющих Африку, со 100 тысяч до 10. Исследователи США проанализировали фитолиты, являющиеся окаменевшими останками растений на дне одного из африканских озёр. Их возраст начинался со 100 лет до извержения и достигал 200 лет после того, как произошёл катаклизм.

В их составе специалисты не нашли ничего, свидетельствующего о появлении вулканической зимы. Признаки исчезновения отдельных растений, реагирующих даже на незначительные холода, были найдены, но не более того.

Тем более, от извержения Тобы не могла существенно пострадать человеческая популяция.