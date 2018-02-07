Учёные пояснили связь между образованием и здоровьем

Вчера, 19:56

Учёные из Государственного Университета в Атланте в Джорджии пояснили связь между образованием и здоровьем. Они отметили, что вредные привычки менее всего характерны для тех, кто учился в университете. Попытки бросить курить также варьируются в зависимости от уровня образования.

Люди, получившие только аттестат об окончании средней школы и те, кто даже её не закончил, крайне редко отказывались от данной вредной привычки. Специалисты также подчёркивают, что современные системы образования недостаточно совершенны. Они направлены на то, чтобы просто перевести человека дальше, дать как можно больше знаний в разных областях, однако нет никакой заботы о психике учащихся, как сообщает VistaNews.

Люди переживают много стрессов с самого детства, и это откладывается у них достаточно глубоко в мозгу. Последствия заметны далеко не сразу, но потом они развиваются достаточно быстро, вредя здоровью учащихся. Эксперты отмечают, что несмотря на цивилизованность мира, нередко на ухудшение социализации, как таковой, влияет вопрос национальности, материального положения и так далее.