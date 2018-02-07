VistaNews.ru


Учёные из СФУ разработали уникальный метод поиска нефти

Вчера, 19:47

Совершенно новый и уникальный по своей природе метод поиска нефти разработали учёные СФУ. Данные о наличии залежей полезных ископаемых получаются в результате анализа электромагнитного и сейсмического шума.

Новая технология, по утверждениям авторов исследования, сократит стоимость работ по разведке в три раза. Чтобы найти нефть с помощью данного метода, не нужно будет производить взрывы или прокладывать дорогостоящую питающую линию. Чтобы выяснить, есть ли под землёй на определённом участке полезные ископаемые или нет, достаточно запустить лёгкий и простой в использовании прибор. Он соберет сейсмические данные и покажет итоговый результат в считанные минуты.

Ранее в ДФВУ заявили о разработке ледостойкой платформы для работы в Арктике. Указанное изобретение позволит существенно упростить процесс добычи нефти в условиях крайнего севера.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.