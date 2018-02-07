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Через водопровод может распространяться смертельно опасная болезнь

Вчера, 19:11

Немецкие исследователи пришли к выводу, что смертельное заболевание легионеллез может распространяться посредством заражённого водопровода. Точное количество летальных случаев заражения трудно подсчитать, поскольку болезнь протекает часто так же, как и многие недуги.

Предполагается, что в Германии от легионеллеза умирают ежегодно от 15 до 30 тысяч граждан. При этом многие из них заразились, просто принимая душ или используя воду из-под крана. Эксперты призывают людей поддерживать водопровод в чистоте и регулярно обрабатывать его горячей водой, убивающей опасные бактерии.

Ранее учёные доказали, что в последние месяцы жизни люди становятся мудрее. По подсчётам исследователей, предчувствуя грядущую смерть, больные обретают жизненную мудрость и могут грамотнее подходить к решению задач.


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