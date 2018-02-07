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За пенсионерами в Японии присмотрят роботы-сиделки

Вчера, 19:02

Роботы станут сиделками японских пенсионеров. Управляющий центром исследований робототехнических инноваций Национального университета доктор по имени Хирохисо Хирукава утверждает, что внедрение роботов в повседневность жизни пожилых людей поспособствует им стать более самостоятельными.

Эксперт отмечает, робототехника будет использоваться лишь в восьми процентах престарелых домов страны. Власти Японии намерены к 2020 году увеличить поставки роботов в области медицинского присмотра за пожилыми пенсионерами. Причиной тому являются сокращения рабочих в этой сфере. Механизм запраграммирован выполнять простые задачи, например, помочь встать, принять ванную и прочее.

В течение пяти лет центр смог разработать 15 моделей таких машин. Правительство Японии надеется, что к 2020 году пенсионеры станут более лояльны к заботливым роботам.


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