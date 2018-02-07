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Учёные создали электронные "татуировки" для продуктов

Сегодня, 18:10

Специалисты разработали татуировки электронного образца для продуктов. Съедобные тату одобрили учёные из Итальянского института после того, как провели соответствующие исследования.

Теперь станет возможным наблюдение за спелостью фруктов. Идея разработать электронные татуировки пришла экспертам после просмотра детских "переводок". Их состав - это слой этилцеллюлозы, который прикреплён к бумаге при помощи водорастворимого средства. Главной чертой является распечатка любого текста на струйном принтере. Такой же метод использовался во время разработки электросхем. Металлические предметы в резисторах татуировок специалисты сделали из нанопорошка серебра. Он является инертным, а доза дневного употребления для человека, имеющего 70 кг веса, не должна быть больше 350 микрограмм.


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