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На Марсе уфологи обнаружили логово инопланетян

Вчера, 22:15

Учёные обнаружили на Марсе логово инопланетян. Такие выводы сделали уфологи, когда рассматривали фотографии планеты. Там якобы были видны признаки существования неземной жизни.

Снимки сделал марсоход близ горы Эолида, она также именуется Шарп. В этих пределах были обнаружены объекты прямоугольной формы. По словам уфологов, рьяно пытающихся найти везде свидетельства существования пришельцев, они не имеют отношения к естественному происхождению. Один из команды уфологов полагает, что это есть обиталище инопланетян далёкой галактики. Не исключается возможность того, что пришельцы следят за людьми из кратера Гейла.

Примечательно, данный кратер хорошо изучили учёные. В 2012 году туда направили марсоход под названием Curiosity. Снимки, которые он делает, беспокоят не только уфологов, но и представителей официальной науки, которые уже получили немало интересных данных по геологии Марса.


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