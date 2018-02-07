Ученые: Космическая пыль может уничтожить все живое на Земле

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Космическая пыль в любой момент может уничтожить все живое на Земле, что приведет к концу света, по мнению ученых.

В СМИ распространилась информация о еще одном возможном варианте наступления конца света. Так, апокалипсис может наступить из-за космической пыли, которая представляет собой продукт распада космических тел, и постоянно оседает на поверхность Земли. Каждый день количество оседающей пыли составляет порядка 60 тонн. Данную информацию распространяют некоторые ученые.

При этом специалисты утверждают, что каждая частичка такой пыли содержит какое-то количество органических соединений, и беспокойство ученых вызывает факт возможности занесения с пылинками на поверхность нашей планеты опасных бактерий, которые могут вызвать эпидемию, способную уничтожить все живое. Конец света может наступить в любой момент, по их мнению.