Американские ученые получили новую форму льда

Сегодня, 16:50

Ученые национальной лаборатории Ливермора, штат Калифорния, открыли суперионный лед. Это новая форма вещества, которой подходят ледяные условия планет, таких как Нептун и Уран.

При проведении эксперимента физики модифицировали вещество льдом VII, его зажали под давлением и при комнатной температуре. Для создания ударной волны образец подвергли временному воздействию ультрафиолета. Опыт показал, что для перехода в экзотическое состояние необходимы экстремальные условия.

Суперионный лед теоретически предсказывали еще тридцать лет назад. Тогда ученые сделали вывод о том, что существует иная форма льда, которая образуется под высоким давлением.