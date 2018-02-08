В Сети появились фото сразу трех НЛО в небе над США

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Автор канала на Youtube MrMBB333, специализирующегося на изучении активности инопланетян, заявил, что над нашей планетой можно чересчур часто заметить НЛО. А даже если его и не видно, это не значит, что его нет. Такую теорию высказал после того, как получил фотографии от одного из очевидцев инопланетных объектов.

Исследователю MrMBB333 один из пользователей прислал странные фотографии, сделанные жительницей города Окала в штате Флорида. На снимках запечатлено, как облака на небе приобрели необычную форму, которая напоминала очертания инопланетных кораблей. Она сделала еще несколько снимков, чтобы иметь подтверждение своим наблюдениям.

Автор канала удивился симметрично расположенным объектам. Для внимательного изучения он даже обработал отографии в нескольких вариантах. После этого он утвердительно заявил, что на снимках находятся сразу три неопознанных инопланетных объекта, летящих в одном направлении.