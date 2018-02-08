Звездный список челябинского метеорита появился в Сети

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В преддверии празднования пятой годовщины падения челябинского метеорита был составлен звездный список. Инициаторами его образования стали сотрудники Исторического музея Челябинска, где и хранится метеорит.

Через несколько дней в Челябинске будут праздновать очередную годовщину падения челябинского метеорита. Известно, что на сегодняшний день он хранится в городском Историческом музее, сотрудники которого и решили привлечь внимание не только к метеориту, но и истории города в целом.

Для этого они решили составить рейтинг знаменитостей, которые интересовались челябинским метеоритом и посетили музей. Так, вершину списка занял Эдгар Запашный, который руководит Большим московским государственным цирком. Далее расположились Павел Астахов, Борис Гребенщиков.

Помимо наших знаменитостей, интересовались метеоритом и зарубежные. В 2014 году музей посетил Сингх Маниш, который является звездой индийского кинематографа. Список всех знаменитостей был выложен сотрудниками музея в сеть, что привлекло внимание не только жителей города, но и других регионов страны. Многие выразили желание воочию увидеть челябинский метеорит.