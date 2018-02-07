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Ученые: Гибель тропических лесов серьёзно повлияла на процесс эволюции

Сегодня, 15:52

Гибель тропических лесов в каменноугольный период оказала существенное влияние на эволюцию. К соответствующему выводу пришли учёные из международной палеонтологической научной группы, которые выяснили, что данное событие привело к гибели одних видов четвероногих и появлению других.

Из-за климатических перемен примерно 305 миллионов лет назад атмосфера стала более сухой, что привело к распадению единого пояса тропических лесов. В связи с этим многие животные вынуждены были сменить место обитания. Многие из представителей распространённых видов и вовсе прекратили своё существование. В то же время большие тетраподы вроде эдафозавров и сфенакодонтов научились перемещаться на большие расстояния в поисках пищи, что оказало своё влияние на процессах эволюции.

Ранее учёные пришли к выводу, что из-за глобального потепления размеры многих жуков уменьшатся. Исследователи считают, что таким образом они приспособятся к переменам.


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