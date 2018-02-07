В США очевидцы засняли замаскировавшийся под самолет НЛО

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В штате Вашингтон (США) отдыхающие на горнолыжном курорте очевидцы запечатлели в небе НЛО. Замаскировавшаяся под обычный самолет «тарелка» инопланетян пролетела над одной из возвышенностей, оставив за собой конденсационный след.

Один из отдыхающих случайно заметил в небе тянущийся след. Вместо обычного самолета, мужчина рассмотрел над возвышенностью НЛО в форме сигары. Дабы эксперты могли установить происхождение предполагаемой «тарелки» инопланетной расы, очевидец сфотографировал ее на свой смартфон. К слову, длина неопознанного объекта достигает 1 километра.

Скептики назвали запечатленный в американском Вашингтоне НЛО космической ракетой. Однако никто не строит авиационные и космические аппараты столь больших размеров. Уфологи назвали якобы «тарелку» гуманоидов химтрейлами, которые правительство распыляет в воздухе для неких целей.