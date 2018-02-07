В число лучших аномальных зон мира вошла Молёбка в России

Сегодня, 15:26

Специалисты журнала Forbes составили рейтинг лучших аномальных зон мира. В их числе оказалась Молёбка, расположенная в Пермском крае.

Эксперты всемирно популярного журнала Forbes решили составить рейтинг мест, где лучше всего искать представителей других цивилизаций или наблюдать за ними. После анализа имеющейся информации составлен рейтинг, в который вошли пустыня Атаками (Чили), графство Уилтшир (Великобритания), парк Джошуа-Три (США) и другие места на карте мира. В их числе оказалась и расположенная в России молёбская аномальная зона, которая находится в Уральских горах.

Известно, что Молёбка была открыта учеными еще в 80-е годы прошлого века. Она представляет собой М-ский треугольник, который и является молёбской аномальной зоной. Специалисты утверждают, что именно на этом месте останавливаются любые механизмы, а в небе видны яркие огни.

Сама деревня Молёбка расположена на границе Свердловской области и Пермского края, а знаменитый аномальный треугольник находится на противоположном берегу от нее. Между деревней и треугольником протекает река Сылва.

Известно, что на данной территории местный предприниматель оборудует НЛО-парк, о котором и сообщают журналисты Forbes. Его посетители смогут наблюдать за пришельцами, которые в этом месте ближе всего подлетают к земле.