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Ученые: 9 тыс. лет назад британцы имели тёмную кожу и голубые глаза

Сегодня, 15:18

Группе ученых удалось установить портрет британцев, живших более 9 тыс. лет назад. Это стало возможным благодаря анализу ДНК. Известно, что «прабританцы» были темнокожими, с голубыми глазами и не принимали в пищу молоко.

Британские исследователи смогли найти новые факты в истории Великобритании. Так, специалисты Музея естественной истории Великобритании и университетского колледжа Лондона рассказали, что племя «человека Чеддера» (который стал основой исследования ДНК) прибыло на территорию страны в конце последнего Ледникового периода.

Его генетический код неким образом схож с древними людьми Люксембурга, Венгрии. Однако примечательными чертами остаются темный цвет кожи, голубые глаза и непереносимость молочных продуктов. Информацию об открытии сообщает издание The Guardian.


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