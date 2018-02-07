Сибирские ученые нашли новое лекарство от герпеса

Сегодня, 15:05

Научные сотрудники новосибирского Центрального ботанического сада и ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" нашли противовирусную особенность экстракта манжетки обыкновенной. Данное растение, способное лечить герпес, встречается в европейской части России и Сибири.

В составе этого растения были найдены вещества под названием "полифенолы", обладающие противовирусным свойством. Для исследования использовали вирус простого герпеса 1-го и 2-го типов. В ходе эксперимента выяснилось, что полученные из растения препараты оказывают эффективное лечение вируса. При этом лучше использовать экстракт, взятый из корней манжетки.

Специалистами было установлено, что вирус подавляется экстрактом на самых ранних стадиях развития. В будущем его планирует использовать для изготовления препарата, направленного на лечение герпеса.

На данный момент сибирские ученые работают над выделением биоактивных веществ из экстрактов, изучают их противовирусную активность, проводя исследования на лабораторных грызунах.