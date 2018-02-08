Ученые рассказали о происхождении челябинского метеорита

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Ученые Виктор Гроховский, руководящий метеоритной лабораторией УрФУ, рассказал прессе о происхождении челябинского метеорита. Как оказалось, разрушающий космический объект прилетел на Землю из расположенного между Юпитером и Марсом пояса астероидов.

Челябинский метеорит имеет богатую историю. Сформировался космический объект около 4,5 миллиарда лет назад, что делает его ровесником Солнечной системы. Перед падением в Челябинской области легендарный метеорит сжег об атмосферу Земли 99% своей массы, подытожил Виктор Гроховский.

Мнение отечественного ученого о насыщенной жизни челябинского метеорита поддержал ученые из Японии Эйзо Накамура. Специалист полагает, что разрушающий космический объект перед падением на Землю успел пережить столкновение с некой кометой.