VistaNews.ru


В США над военной базой ВВС обнаружили два треугольных НЛО

Сегодня, 14:31

Американские уфологи сообщили, что на территории военной стратегической базы ВВС камеры зафиксировали необычные летающие объекты треугольной формы. Специалисты утверждают, что столкнулись с НЛО, которые собирали информацию.

Недавно в американском штате Невада, где расположена гигантская база военных ВВС, уфологи зафиксировали инопланетную активность. Сообщается, что прямо над базой днем пролетели два больших НЛО, оба были треугольной формы. Уфолог Стив Бароун предположил, что инопланетные жители могли собирать информацию о военных, а также о человеческой технике.

Однако жители США предоставили ещё одну теорию, что над базой ВВС мог пролететь мистический корабль TR-3B, который был разработан под заказ американского правительства, для поиска пришельцев.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.