В США над военной базой ВВС обнаружили два треугольных НЛО

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Американские уфологи сообщили, что на территории военной стратегической базы ВВС камеры зафиксировали необычные летающие объекты треугольной формы. Специалисты утверждают, что столкнулись с НЛО, которые собирали информацию.

Недавно в американском штате Невада, где расположена гигантская база военных ВВС, уфологи зафиксировали инопланетную активность. Сообщается, что прямо над базой днем пролетели два больших НЛО, оба были треугольной формы. Уфолог Стив Бароун предположил, что инопланетные жители могли собирать информацию о военных, а также о человеческой технике.

Однако жители США предоставили ещё одну теорию, что над базой ВВС мог пролететь мистический корабль TR-3B, который был разработан под заказ американского правительства, для поиска пришельцев.