Ученые установили способность вирусов влиять на мысли человека

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Группа американских ученых провела исследование на тему человеческого сознания, назвав некий вирус его создателем. Предполагается, древний микроорганизм сформировал в организме человека генетический код, позволяющий мыслить.

Пребывающие в человеческом организме вирусы могут создавать генетический код, меняя клетки. Для сравнения, обычные бактерии просто пребывают в среде людей. Американские ученые уверены, именно благодаря некому микроорганизму геном человека сформировался на 80%. В большинстве случаев нахождение вирусов в организме человека несет нейтральный характер. Иногда они могут спровоцировать развитие различных заболеваний, однако некоторые из них также способны зарождать благоприятные перемены, такие как способность мыслить.

В настоящее время вирусы непосредственно влияют на восприятие людьми окружающего мира. К примеру, аутизм, шизофрения и прочие психические расстройства являются последствием мутации гена, отвечающего за восприятие действительности.