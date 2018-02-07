Вчера, 22:45

Учёные установили место обитания предков всех нынешних тараканов. Как оказалось, они появились на суперконтиненте Пангея около 225 миллионов лет тому назад.

Таким образом, тараканы намного «старше» динозавров, появившихся после распада данного континента на Гондвану и Лавразию. К данному выводу пришли японские генетики, работающие в Окинавском институте науки и технологий.

Специалисты изучили почти все виды тараканов, появившихся на планете в течение 180 миллионов лет. При этом они уделяли особое внимание изучению их эволюционному древу и нынешнему распределению по Земле.

Как выяснилось, в распространении тараканов по планете, существующей в наше время , чрезвычайно высокой оказалась роль распада древних континентов. Первые из данных насекомых появились на планете ещё в то время, когда на ней был каменноугольный период.

С тех пор тараканы почти постоянно находились на доминирующих позициях при любых экосистемах. Ныне их можно обнаружить во всех климатических зонах. Как в Арктике, так и в тропиках.

В то же время, не все учёные согласны с тем, что предки современных тараканов имеют столь давние корни своего появления. Часть из них считают, что это произошло не 225 миллионов лет назад, а значительно позднее, в меловом периоде.