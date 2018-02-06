Учёные: Горячий чай может стать причиной онкологии

Вчера, 19:46

Китайские учёные провели эксперимент, в котором участвовало около полмиллиона человек. В ходе эксперимента было установлено, что вредные привычки по типу курения и распития алкогольных напитков в совокупности с частым употреблением горячего чая – прямая причина развития раковых опухолей.

Китайцы затратили на изучение этого момента более девяти лет, охватили около десятка регионов Китая и изучили пищевые особенности испытуемых людей. Для этого в самом начале эксперимента людям было предложено заполнение анкет, в которых стоял вопрос о чае, его употреблении, количестве и температуре. Также вопросы анкеты включали моменты про алкоголь и табакокурение. У тех, кто к вредным привычкам добавлял пристрастие к горячему чайному напитку, в период с 2004 года выявили 1731 случаев рака пищевода.

Анализируя все данные эксперимента, учёные пришли к выводу, что чай всё же может влиять на развитие рака, так как употребление его в горячем виде создаёт дополнительную вероятность заболевания за счёт травм, образовующихся под термическим влиянием.