Учёные: Магнитных бурь не будет до марта

Сегодня, 05:15

Учёные лаборатории рентгеновской астрономии ФИАН им. Лебедева на своём сайте прогнозируют низкий уровень солнечной активности практически весь февраль, что исключает появление магнитных бурь вплоть до самого марта. Таких характеристик солнечного спокойствия не было с 2009 года, заявляют специалисты.

По мнению экспертов, вспышки на Солнце пропали практически на 1,5 года раньше определённого, хотя незначительные колебания фиксируются до сих пор. Практически всю зиму показатель пятен на Солнце не поднимается выше 10 – на солнечной стороне от Земли одно, либо меньше пятен.

Геомагнитные бури являются не только причинами ухудшения общего самочувствия и здоровья людей, но и вызывают перебои и проблемы в работе техники, спутников, влияют на навигацию, что косвенно сбивает многие жизненные процессы современного человека и общества в целом. Головокружения, головные боли, тревожность, бессонница и скачки давления – результаты повышенной солнечной активности.