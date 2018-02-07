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Ученые: Инопланетяне скрываются от Земли за Солнцем

Сегодня, 04:45

Ученые заявляют, что инопланетяне скрываются от людей на Земле за Солнцем, обитая на двойниках нашей планеты. Это мнение прокомментировал астрофизик Кирилл Бутусов.

По словам Кирилла Бутусова, космический объект располагается от Солнца на расстоянии, аналогичному Земле, разделяя один показатель скорости и траекторию полета. Именно там, по мнению ученых, обитают инопланетные жители. Согласно хроникам Джованни Кассини, датированным 1672 годом, он заметил в небе странный объект и принял его за спутник Венеры. Спустя несколько лет ситуация повторилась, что можно проследить в записях немецких и датских астрономов того времени.

Неизвестную планету описывал и Пифагор, который озвучил тему земных антиподов. Его поддержали Демократ, а последним, кто видел космическое тело, был Эдуард Барнарду в 1892 году, но после этого оно больше не появилось на земном небосклоне.

Современные эксперты ссылаются на правдивость этой теории потому, что все замеченные НЛО возникали с другой стороны Солнца. Предполагается, что там существует двойник Земли и на нем обитают некие существа.


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