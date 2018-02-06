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Rolls-Royce начнет производство ИИ-двигателей для авиатранспорта

Сегодня, 18:26

Компания Rolls-Royce объявила о начале производства «умных» авиационных двигателей, которые позволят общаться самолетам между собой и с диспетчерской.

На Сингапурском авиасалоне компания Rolls-Royce представила новую разработку IntelligentEngine, которая представляет собой ИИ-систему двигателей авиатранспорта, которые могут общаться между собой и с наземными службами, что обеспечивает их безопасность и эффективность. Новые двигатели, благодаря возможности связываться между собой и с диспетчерской, при различных нештатных ситуациях обеспечат более безопасные перелеты.

Помимо этого, Intelligent Engine смогут учиться на предыдущих ошибках и вмещать в себе всю информацию о функционировании других двигателей. В дальнейшем планируют усовершенствовать разработку, чтобы она могла производить самостоятельный ремонт.

Благодаря внедренной технологии обработки информации из баз данных и машинного обучения, двигатели смогут «осознавать» среду и рабочий контекст, что позволит им учиться на ошибках, предвидеть и реагировать на некоторые события. К примеру, они смогут изменять параметры своего функционирования при изменении погоды.


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