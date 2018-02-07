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Космический полёт для доказательства плоскости Земли отложили

Сегодня, 04:15

Последователи «теории плоской Земли» сообщили, что доказательство их правоты откладывается на неделю, так как устройство не готово к полету.

Главным зачинщиком данной теории является Майк Хьюз, который проживает в США. Для того, чтобы доказать свою теорию , что планета Земля плоская, была построена самодельная пусковая платформа ракеты. Однако тестирование устройства показало, что полет придется отложить из-за дефекта плунжера. Активист Майк Хьюз уверен, что полет удастся совершить в конце следующей недели.

Ранее полет уже откладывался из-за испорченных отношений с федеральными властями, которые заявили о нарушениях со стороны Хьюза. Следующее вмешательство властей может поставить крест на возможном открытии американца. Марк Хьюз следует своей теории с 2014 года, когда в ходе тестирования одной из ракет Хьюз получил множество ушибов.


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