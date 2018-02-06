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В США медики тестируют лекарство от рака

Сегодня, 18:12

В университете Стэнфорда медики тестируют новое лекарство, которое будет стимулировать иммунную систему человека для борьбы с раковыми заболеваниями и уничтожением опухолей. Уже излечено около 95% мышей, над которыми проводились опыты в сфере активации иммунных клеток.

В настоящее время лекарство испытывают на мышах, но, благодаря отличным результатам, в скором времени может начаться тестирование с участием людей. У подопытных грызунов уже в течение нескольких дней пропадали и рассасывались опухолевые образования. У тех 5% мышей, на которых препарат не подействовал так быстро, была увеличена доза лекарства, что также начало приносить результаты.

Уже есть около 15 добровольцев из людей, которые подходят для дальнейшего испытания открытия. В случае удачных опытов на людях, такой препарат будут вводить непосредственно перед операцией по удалению опухолей, что может помочь избежать возвращения рака.


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