Ученые: Озоновый слой продолжает разрушаться над мегаполисами

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Ученые установили снижение концентрации озона над крупными мегаполисами в умеренном и тропическом поясах, и увеличение его содержания на полюсах.

Используя данные со спутников, эксперты смогли определить содержание озона в пределах средних широт от поверхности Земли во всей тропосфере, до стратосферы. Было установлено, что за последние 20 лет в нижней части стратосферы озоновый слой уменьшился на 2,2 единицы Добсон (величина, одна единица которой равна 2,69 1016 молекул озона на кв. сантиметр, или 0,447 миллимоля на кв. метр), а в верхних слоях увеличился на 0,8 единиц.

Снижение концентрации озона по-прежнему продолжается, несмотря на принятый 30 лет назад Монреальский протокол, который предусматривает снижение выбросов разрушающих озоновый слой веществ. При этом обнаружено, что озоновая дыра над Антарктидой, после утверждения данного протокола, хорошо затянулась.

Специалисты считают, что озоновый слой разрушается из-за выбросов короткоживущих химических веществ, распад которых в атмосфере происходит лишь спустя 6 месяцев. Данные вещества имеют как природное, так и антропогенное происхождения. Еще одним фактором считают изменения климата, что привело к изменению циркуляции воздушных масс.