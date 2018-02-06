В Израиле сымитируют жизнь на Марсе

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В Израиле проведут научный эксперимент по симулированию работы и жизни научной экспедиции на Марсе. При этом участники будут находиться в абсолютной изоляции от мира, а стены станции могут покидать лишь в скафандрах.

В южной части Израиля, в пределах пустыни Негев, 15 февраля начнет работу тестовая станция, на которой будут имитировать жизнь и работу научной миссии на Марсе. В кратере Мицпе-Рамон в центре пустыни уже возведен предназначенный для эксперимента симулятор-макет станции на Красной планете D-Mars, где исследование будет проходить с 15 по 18 февраля.

Шесть участников будут находиться в изоляции от окружающего мира, а помещения будут покидать только в настоящих скафандрах. При проведении эксперимента на станции будут проводить лабораторные исследования, а также моделировать различные ситуации, с которыми может столкнуться реальные исследовательские группы при длительной работе на Марсе.

Известно, что на площади в 50 кв.м территории станции разместили спальный отсек с капсулами для сна, кухни, блок питания, пункт управления, а также несколько лабораторий.

Главной целью данного проекта выступает обеспечение стране первого места в исследованиях космоса.