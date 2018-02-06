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Российский спутник SESAT прекратит свое существование 8 февраля

Сегодня, 17:02

SESAT – первый российский спутник, который был создан в интересах иностранного заказчика. 8 февраля он прекратит свое существование из-за окончания срока эксплуатации.

SESAT был запущен в космос 18 апреля 2000 года под эгидой Европейской спутниковой организации Eutelsat, и проработал телекоммуникационный спутник почти на 8 лет дольше назначенного срока, что говорит о хорошей российской инженерии. Переведением SESAT с рабочей точки до орбиты захоронения будут специалисты EUTELSAT при участии группы инженеров из АО «ИСС» для выполнения контрактных условий. Планируется закончить работы с аппаратом 8 февраля.

Заметим, что SESAT стал первым российским проектом, реализованный в соответствии с международными космическими стандартами.


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