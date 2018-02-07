Учёные: Физические нагрузки полезны даже для курильщиков

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Физические нагрузки оказывают благоприятное воздействие даже на лёгкие людей, которые регулярно курят. Соответствующее мнение высказали британские учёные из Имперского колледжа Лондона.

Свою теорию специалисты доказали на примере социологического исследования, участие в котором приняли жители 11 стран. Данные собирались на протяжении 10 лет. В общей сложности было опрошено 3,9 тысячи человек возрастом от 25 до 57 лет. Результаты продемонстрировали, что показатели работы лёгких у тех, кто регулярно занимается спортом намного выше даже в случаях, если человек являлся заядлым курильщиком.

В то же время не все исследователи придерживаются мнения, что регулярные физические нагрузки полезны для организма. В частности, американские учёные недавно доказали, что переутомления от занятий спортом чреваты серьёзными проблемами со здоровьем.