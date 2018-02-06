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Ученые из КНР нашли в янтаре хвостатых пауков возрастом в 100 млн лет

Сегодня, 16:59

Ученые из КНР нашли в янтаре хвостатых пауков возрастом в 100 миллионов лет. Пауки очень маленького размера, примерно 2,8 мм без хвоста, который почти в два раза превышает длину общего тела.

Ученые из Нанкинского института палеонтологии при Китайском университете наук исследуют вымерший вид паукообразных с очень длинным хвостом. Одно из насекомых обнаружили в янтаре, возраст которого оценивается приблизительно в сто миллионов лет. На данный момент известно, что вид найден в Мьянме и принадлежит в роду паукообразных Chimerarachne. Этот вид самый примитивный среди всех известных пауков. И теперь, благодаря находке, восполнился пробел в цепи эволюции пауков.

В конце января стало известно, что группа китайских, австрийских и канадских палеонтологов обнаружили в янтаре останки древнего морского существа остракода. Его возраст также оценивается приблизительно в 100 миллионов лет.


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