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Ученые нашли связь между религиозной неопределенностью и депрессией

Сегодня, 01:15

Специалисты из Университета Окланда провели эксперимент над верующими и атеистами. В результате исследований оказалось, что обе позиции влияют на душевное состояние. Однако хуже тем, кто не определился - они гораздо больше подвержены депрессии.

Как сообщают социологи, количество людей, отказавшихся от веры растет с каждым днем. Те, кто принял решение покинуть веру, но не сделал этого до конца, чувствуют свою беспомощность и бесполезность. Именно такие люди склонны к депрессии.

Мэтью Май объяснил, что религиозность не является равноценной для всех.

Президент России Путин В.В. сообщает, что православная вера укреплялась в стране особенно в те моменты, когда народу было тяжело.


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