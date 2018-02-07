Ученые нашли связь между религиозной неопределенностью и депрессией

Сегодня, 01:15

Специалисты из Университета Окланда провели эксперимент над верующими и атеистами. В результате исследований оказалось, что обе позиции влияют на душевное состояние. Однако хуже тем, кто не определился - они гораздо больше подвержены депрессии.



Как сообщают социологи, количество людей, отказавшихся от веры растет с каждым днем. Те, кто принял решение покинуть веру, но не сделал этого до конца, чувствуют свою беспомощность и бесполезность. Именно такие люди склонны к депрессии.

Мэтью Май объяснил, что религиозность не является равноценной для всех.

Президент России Путин В.В. сообщает, что православная вера укреплялась в стране особенно в те моменты, когда народу было тяжело.