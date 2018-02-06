Учёные: «Бессмертные грызуны» подвержены старению

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«Бессмертные грызуны» подвержены старению и раковым заболеваниям. Такие выводы сделали ученые после изучения клеток голых землекопов.

Ученые уже несколько лет исследуют жизнедеятельность голых землекопов, которых еще называют «бессмертными». После исследования развития клеток животного, специалисты пришли к выводу, что данный вид грызунов все же может стареть и болеть онкологическими заболеваниями.

Напомним, что голый землекоп – животное уникальное, внешне оно напоминает мышь. Проживают «бессмертные грызуны» в Восточной Африке.

Интерес ученых к данным животным возник после того, как они заметили, что землекопы могут жить в несколько раз больше нормы. Также установлено, что животные абсолютно не боятся ожогов от различных кислот и имеют очень высокий болевой порог.

Семь лет назад ученые из Гарвардского университета (США) рассекретили геном землекопа и предположили, что животное не подвержено старению из-за того, что подвержено бесконечному делению. Известно, что клетки человека и других млекопитающих делятся только 50 лет, а далее наступает старение организма.

Данная теория была полностью опровергнута, на современном этапе ученые доказали, что землекопы стареют, но имеют высокое сопротивление к данному процессу. Секрет их долголетия и молодости лежит в стойкости ДНК к различным повреждениям.