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Американец в аномальной «Зоне 51» стал свидетелем разговора гуманоидов

Сегодня, 14:48

Американец из Невады проинформировал местных уфологов, что ему удалось стать свидетелем настоящего разговора гуманоидов. По словам мужчины то, что он услышал, сильно его шокировало.

Житель США рассказал, что находясь на территории бывшей военной базы «Зона 51», его радиоприемник стал улавливать непонятные радиоволны, а позже совсем перестал работать. Однако через некоторое время из радио стали доноситься устрашающие голоса, которые невозможно с чем-либо сравнить.

Мужчина сразу же посчитал, что именно так разговаривают гуманоиды, которые нередко посещают аномальное место. Уфологи подтвердили, что современные радиоприемники могут улавливать в редких случаях связь с пришельцами.


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