Ученые из Индии нашли способ замедлить старение

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Ученые из Индии обнаружили уникальное вещество, замедляющее старение. Речь идет о сиртуинах (SIR), белковых соединениях в митохондриях.

Исследователи отмечают, что сиртуины находятся в клеточном ядре. Жизненный цикл насекомого зависит от его питания.

Авторы исследований рассказали, что при эксперименте над насекомыми, когда извлекли митохондриальный сиртуин, их жизнь значительно сократилась.

Ученые сообщают, что белок бессилен и не повлияет на долголетие при употреблении в пищу большого количества дрожжей и сахара.