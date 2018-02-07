Ученые: Чувство зависти может привести к счастливому будущему

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Американские ученые, представляющие университет Вандербильта, заявляют, что чувство зависти может привести к счастливому будущему. Научная работа опубликована на страницах Planet Today.

В рамках исследования сотрудники компании получили информацию по изменению работы. Некоторым сказали, что идею взяли извне организации, и они восприняли ее позитивно. Другой половине сотрудников заявили, что предложение исходит от одного из их коллег, в результате особого энтузиазма не заметили.

Чувство зависти возникает на фоне низкой самооценки или профессиональной ревности, когда кто-то другой получает желаемые человеком блага и он считает это незаслуженным. Негативная эмоция обладает очень мощной внутренней энергией и может стать эффективным двигателем, позволяющим побеждать конкурентов. Эксперты рекомендуют превратить зависть в своеобразную панель запуска.