Ученые установили главную причину рака

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Ученые из Шотландии установили главную причину возникновения и развития рака. Больше остальных столкнуться со смертельным заболеванием рискуют пожилые люди с ослабшей иммунной системой.

С течением лет человек все больше подвергается опасности заболеть раком, утверждают шотландские ученые. В ДНК возрастных людей накапливаются дефекты, провоцирующие перерождение клетки. Предполагается, после 5-6 мутаций единиц строения организма начинает развиваться онкологическая опухоль. В своем исследовании специалисты использовали истории болезни 2 миллионов пациентов, возрастом от 18 до 70 лет. На основе полученных сведений ученые создали уравнение, позволяющее определить возможность возникновения рака, в зависимости от снижения активности иммунной системы.

К слову, иммунная система начинает стареть из-за дисфункции органа созревания Т-клеток (тимуса). Каждые 16 лет его размер сокращается, способствуя уменьшению в организме уничтожающих онкологию лимфоцитов.