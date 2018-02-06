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Операции по имплантации суставов научились делать адыгейские хирурги

Сегодня, 13:55

Адыгейские хирурги освоили новый вид оперативного вмешательства – имплантация суставов. Провели мастер-класс для специалистов коллеги из Санкт-Петербурга.

Хирурги Адыгейской межрайонной больницы имени К.М. Батмена вышли на новый уровень медицинской помощи для всех нуждающихся. Дело в том, что специалисты освоили новую технологию проведения оперативного вмешательства – эндопротезирование тазобедренного сустава.

Сообщается, что изучать технологию проведения таких высокотехнологических операций адыгейские медики летали в Санкт-Петербург. Теперь же петербургские коллеги приехали для проведения контроля. Известно, что первая самостоятельная операция адыгейскими хирургами была проведена в конце января текущего года, далее последовали еще три. Пациентам были заменены некоторые компоненты суставов на импланты, что дало возможность людям вернуться к нормальному образу жизни.

Медики из Санкт-Петербурга подтвердили высокий уровень проведения операций и дали высокую оценку адыгейским хирургам.


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