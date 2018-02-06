Mars One назвали дату основания колонии на Марсе

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Бас Лансдорп, один из глав проекта Mars One, назвал дату основания колонии на Марсе. Предположительно, первые люди ступят на Красную планету в 2032 году.

Изначально колонизацию Марса должны были реализовать уже в 2022 году, но из-за нехватки финансов этот момент отложили на десять лет. На сегодняшний день стадия финансирования Mars One подходит к концу, и уже в 2019 году начинается следующий этап. Заявку на участие в проекте подали 200 тысяч граждан, но колонизировать Марс предстоит только сотне счастливчиков.

По словам Баса Лансдорпа, в рамках программы на Красную планету в 2031 году полетят двое мужчин и две женщины, которые проживут там два года. С этой периодичностью на Марс будут прибывать новые поселенцы. Миссия имеет хорошие шансы, так как специалистам не придется рассчитывать программу по возвращению людей обратно на Землю.