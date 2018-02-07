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Китайцы создали секс- робота, который умеет мыть посуду

Сегодня, 00:15

Китайские компании EX Doll и Sweet Dolls удивили новым изобретением - секс-куклой, которая помогает по хозяйству. Глава маркетинговых компаний Ву Ксиньлинь сообщил о нехватке женского пола в стране. Чтобы возместить этот ущерб, компании создают кукол, которые способны удовлетворять потребности сексуального характера, мыть посуду, выполнять обязанности медсестры, а также робота можно заставить играть на музыкальных инструментах.

Умного робота, способного частично заменить женщину в доме и помочь справиться с одиночеством, оценивают в четыре тысячи долларов. Продажи этих кукол активно растут вместе со спросом на них, так как ежемесячно продается около 400 кукол.


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