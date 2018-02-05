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Ученые: Пришельцы НЛО живут по технологии иерархии в пчелином улье

Вчера, 23:44

Ученые пришли к выводу, что инопланетные жители также не живут самопроизвольно. Иерархия в их общине очень похожа на пчелиный улей с аналогичными порядками и распределением обязательств.

В последнее время НЛО очень часто напоминает о себе своим внезапным появлением на небе в том или ином регионе. Это повлекло за собой тщательное изучение учеными представителей инопланетной цивилизации. Эксперты проработали массу материала и пришли к выводам. По словам исследователей, пришельцы живут общинами.

Именно такой образ жизни позволяет инопланетянам нормально существовать. Благодаря четкому порядку в коллективе там никогда нет скандалов и недоразумений. Ученые говорят, что иерархия в коллективе гуманоидов строго соблюдается и аналогична законам пчелиного улья. Как у маленьких пчел, все идет в своем порядке, так и на корабле НЛО царит тщательный ажур, в котором каждый выполняет свои функции.


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