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Уникальная машина времени находится в Ватикане

Вчера, 22:51

Удивительный аппарат имеется в Ватикане. С помощью устройства можно увидеть прошлое и спрогнозировать будущее.

Священнослужитель Франсуа Берне, который долгое время пребывал с отцом Эрнетти в Ватикане сообщил, что там есть уникальный прибор хроновизор, который напоминает действие машины времени. А именно, духовный наставник подчеркнул, что с помощью этого аппарата может каждый отправиться в прошлое и посмотреть будущее.

Примерно 70 лет назад была опубликована некоторая информация о том, что в Ватикане ведутся научные работы над разработкой оригинального прибора, с помощью которого будущее станет доступным. Но потом все ушло в тень, и никаких подробностей эта информация не имела. Вдобавок сама Церковь также опровергла эти сведения. Франсуа Берне утверждает, что о хроновизоре и его работе ему поведал сам отец Эрнетти.


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