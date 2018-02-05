Уникальная машина времени находится в Ватикане

Вчера, 22:51

Удивительный аппарат имеется в Ватикане. С помощью устройства можно увидеть прошлое и спрогнозировать будущее.

Священнослужитель Франсуа Берне, который долгое время пребывал с отцом Эрнетти в Ватикане сообщил, что там есть уникальный прибор хроновизор, который напоминает действие машины времени. А именно, духовный наставник подчеркнул, что с помощью этого аппарата может каждый отправиться в прошлое и посмотреть будущее.

Примерно 70 лет назад была опубликована некоторая информация о том, что в Ватикане ведутся научные работы над разработкой оригинального прибора, с помощью которого будущее станет доступным. Но потом все ушло в тень, и никаких подробностей эта информация не имела. Вдобавок сама Церковь также опровергла эти сведения. Франсуа Берне утверждает, что о хроновизоре и его работе ему поведал сам отец Эрнетти.