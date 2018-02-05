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Кардиолог рассказал о риске инсульта и инфаркта от сидячей работы

Вчера, 22:44

Кардиолог Андрей Утин предупредил о риске от сидячей работы, а также рассказал, с чем связаны показатели Минздрава по смертности и что делать во избежание инсульта и инфаркта.

Именно сердечно-сосудистые заболевания стали одной из основных причин смертности населения России в 2016 году. Более чем 47% среди всех случаев смерть наступила от болезней системы кровообращения. Кардиолог Андрей Утин объяснил это тем, что люди ведут малоподвижный образ жизни, при этом стали больше курить, а работа перестала ассоциироваться с тяжелым физическим трудом. Во избежание подобных заболеваний следует больше говорить людям о вреде курения, проводить профилактическую работу, регулярно проходить диспансеризацию и соблюдать более активный образ жизни.

В сравнении с 2015-м годом смертность от инсульта и инфаркта заметно снизилась: с 56 процентов до 47. Медики надеются на улучшения этого показателя в ближайшее время.


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