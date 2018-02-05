Лингвист: Джек Потрошитель не оставил после себя никаких писем

Вчера, 21:08

Лингвист Андреа Нини, представляющий Манчестерский университет, заявляет, что Джек Потрошитель не оставил после себя писем. Ученый проанализировал 209 писем, авторство которых приписывали серийному убийце.

Корпус текстов содержит 209 писем, которые состоят из 17,463 тысяч словесных единиц. Они сами по себе короткие, что затрудняет применение метода кластерного анализа, основанного на вычислении частоты определенных черт лексики и синтаксиса. В своем расчете Андреа Нини использовал коэффициент Жаккара, который учитывает количество общих характерных черт. Также письма Джека Потрошителя специалист сравнил с корпусами английских текстов, написанных в 19 веке. Выводы лингвиста подтверждают существующую теорию, что письма серийного убийцы на самом деле принадлежат перу тогдашних журналистов, которые таким способом подымали рейтинг изданий.

Джек Потрошитель в 1888 году жестоко расправлялся с женщинами, среди которых большее количество проституток. Судя по историческим данным, стражи порядка опубликовали письма, надеясь, что граждане узнают этот почерк.