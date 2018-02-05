Уваров предложил ввести добровольный лунный сбор для россиян

Вчера, 20:34

Валентин Уваров предложил ввести добровольный лунный оброк в России, что в будущем поможет снарядить космическую экспедицию к спутнику.

Валентин Уваров, бывший руководитель департамента пилотируемых космических комплексов Объединенной ракетно-космической корпорации сказал, что реализация лунной программы и формирование национальной околоземной станции потребуют значительных затрат, порядка 38 миллиардов долларов (2,15 триллиона рублей) на протяжении 15 лет. Однако, если всю необходимую сумму разделить хотя бы на 100 миллионов человек, то получится 21500 на одного россиянина, что в пересчете на 15 лет составит всего по 120 рублей с человека каждый месяц. При этом, все должно проходить на добровольной основе, без фиксированных и обязательных платежей.

Он предложил использовать практику США и создать публичный счетчик национального долга, на котором можно будет увидеть, как увеличивается и расходуется сумма средств. А в случае успешной реализации данной задумки, космонавты первым же делом доставят на спутник жесткий диск со списком тех людей, которые внесли свой вклад, а также будет сформирован сайт с круглосуточной трансляцией всех имен.

Уваров отметил, что России не следует полагаться на полное выполнение всех условий по соглашению о формировании лунной станции со стороны США.